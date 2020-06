Diasorin sospesa al ribasso, continua la serie nera (-25% dai massimi)

Titta Ferraro 8 giugno 2020 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Continua il dietrofront a Piazza Affari di Diasorin. IL titolo del gruppo della diagnostica in vitro risulta sospeso al ribasso a 157,8 euro (-4,94%). Venerdì scorso il titolo aveva pagato le indiscrezioni circa la graduatoria provvisoria relativa alla gara in aprile in Lombardia (ordine urgente di 500mila test Covid-19) che vedrebbe in testa la svizzera Roche, che ha offerto un prezzo di 1,42 euro a test. Seconda nella graduatoria ci sarebbe Beckman Coulter con un’offerta di 3,8 euro a test, terza Ortho Clinical con 3,5 euro, quarta Diasorin con 3,3 euro e quinta Abbott offrendo 4 euro.Diasorin è reduce da sei sedute negative nelle ultime 9 con titolo che si è allontanato non poco dai massimi storici a 211,8 euro toccati due settimane fa. Diasorin detiene lo scettro di miglior titolo Ytd con quasi +40%.