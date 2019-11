Diasorin si infiamma grazie a rumor M&A su Qiagen, titolo aggiorna massimi storici

Titta Ferraro 14 novembre 2019 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

Rally di oltre +4% a Piazza Affari per Diasorin. Il titolo si è portato fino a un massimo storico a 113,4 euro sospinto dai rumor di M&A su Qiagen da parte di Thermo Fisher Scientific. Bloomberg riporta che il produttore americano di apparecchiature diagnostiche starebbe valutando l'acquisto di Qiagen NV con contatti già avviati tra le due società."Anche se Qiagen è un player principalmente focalizzato sul business della diagnostica molecolare, che rappresenta solo il 9% dei ricavi di Diasorin - rimarcano gli analisti di Mediobanca Securities - l'operazione di M&A potrebbe essere un positivo catalyst anche per la società italiana". Qiagen è partner di Diasorin sulla tecnologia QuantiFeron. Gli analisti ritengono che anche in caso di acquisizione di Qiagen da parte di Thermo Fisher Scientific, non ci sarebbero cambiamenti materiali nella partnership.