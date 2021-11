Diasorin sbanda a -5%, a mettere KO il titolo è la pillola Covid di Pfizer

Titta Ferraro 5 novembre 2021 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Forte accelerazione al ribasso nel pomeriggio per Diasorin, che cede oltre il 5% a 183 euro. Diasorin, leader nella produzione di test diagnostici, paga il newsflow odierno da oltreoceano con Pfizer che ha annunciato che la sua pillola Covid-19 può ridurre il rischio di essere ricoverati in ospedale o morire dell’89% se assunto entro tre giorni dallo sviluppo dei sintomi. La pillola Pfizer, se approvata dalle autorità di regolamentazione, ha il potenziale per "salvare la vita dei pazienti, ridurre la gravità delle infezioni da COVID-19 ed eliminare fino a nove ricoveri su dieci”, ha rimarcato il ceo di Pfizer.