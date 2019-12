Diasorin riduce perdite ma staziona sul fondo del Ftse Mib, pesa frenata Qiagen

Daniela La Cava 27 dicembre 2019 - 12:02

MILANO (Finanza.com)

Diasorin riduce le perdite a Piazza Affari, pur restando uno dei peggiori titoli del Ftse Mib. Poco prima delle 12 l'azione cede quasi il 2% a 115,2 euro dopo avere toccato i minimi di giornata in area 110 euro.A pesare il crollo a Wall Street della statunitense Qiagen che ieri ha chiuso gli scambi con un calo di oltre il 20% in scia alla notizia di avere concluso l'analisi delle sue potenziali alternative strategiche con la decisone di restare indipendente, senza ricorrere a operazioni straordinarie. Una decisione, quella di restare indipendente, che la società giudica: "la migliore opportunità per favorire la creazione di valore futuro".Lo scorso 15 novembre, dopo una serie di indiscrezioni stampa, Qiagen era uscita allo scoperto e aveva comunicato al mercato che aveva avviato una revisione delle opportunità strategiche dopo avere ricevuto diverse proposte per una acquisizione.