Diasorin, ricevuto via libera dalla Fda all'uso di emergenza del nuovo test per il coronavirus

Valeria Panigada 20 marzo 2020 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin Molecular, una divisione di DiaSorin, ha annunciato questa mattina di aver ricevuto dalla Food and Drug Administration (Fda) l'autorizzazione all'uso di emergenza per il test Simplexa Covid-19 Direct Kit. Si tratta di un kit in grado di fornire una risposta più rapida e semplice per la rilevazione della sindrome respiratoria acuta causata dal Coronavirus 2, il virus che causa il Covid-19, direttamente dai tamponi rinofaringei, evitando la necessità di inviare il campione da analizzare ad altri centri di riferimento esterni e consentendo un rilevamento rapido, in poco più di un'ora rispetto alle 7 ore richieste attualmente dalle tecnologie tradizionali.