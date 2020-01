Diasorin prosegue nella strategia di crescita: analisti rimangono cauti

Alessandra Caparello 13 gennaio 2020 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Diasorin proseguirà con la strategia di crescita seguita negli anni precedenti. Lo conferma il CEO, Carlo Rosa, nel corso di un'intervista pubblicata oggi sul Corriere Economia. Secondo gli analisti di Banca Akros dall’intervista all’amministratore delegato è emerso che per il momento, il partner Qiagen che, negli ultimi mesi, sembrava un obiettivo M&A rimarrà indipendente e, quindi, la partnership con DiaSorin sulla tecnologia QuantiFeron può continuare. Inoltre l'azionista principale della multinazionale della diagnostica, la famiglia Denegri, non è interessata a vendere e DiaSorin continuerà a concentrarsi sull'innovazione e la ricerca perché sono driver fondamentali per competere con i giganti della diagnostica, con un focus in particolare sulla strategia "value based care". “Sulla base dell'attuale corso azionario” affermano gli analisti di banca Akros, “confermiamo la nostra raccomandazione Neutral sul titolo in attesa di verificare le nostre stime con i risultati del 2019 e della guidance per il 2020 nei prossimi mesi”.