Diasorin: lanciato test Liaison Sars-CoV-2 IgM in Europa e Usa

Daniela La Cava 30 giugno 2020 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha annunciato il lancio del nuovo test Liaison SARS-CoV-2 IgM, marcato CE e reso disponibile negli Stati Uniti attraverso la notifica di validazione presentata alla Food and Drug Administration (FDA), alla quale conseguirà la richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza. Il nuovo test permette l’identificazione qualitativa degli anticorpi specifici IgM sviluppati in risposta al SARS-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano e risponde alla necessità di identificare la presenza degli anticorpi IgM nelle persone infettate dal SARS-CoV-2, permettendo, inoltre, di distinguere se queste abbiano sviluppato l’infezione più o meno recentemente.Il test sierologico ha, inoltre, lo scopo di supportare l’identificazione di individui con una risposta immunitaria adattiva al SARS-CoV-2 e di analizzare la risposta immunitaria dei pazienti affetti da Coronavirus. La diagnosi precoce del Covid-19 attraverso l’analisi della presenza di anticorpi IgM è, si legge nella nota, fondamentale nella gestione dei pazienti e nei programmi di monitoraggio della popolazione. Il test sarà disponibile sulle oltre 5.000 piattaforme Liaison XL già installate nel mondo."Il test lanciato oggi rappresenta un ulteriore strumento diagnostico per la lotta al Covid-19, a supporto del contenimento della pandemia e si aggiunge ai test recentemente lanciati da DiaSorin, quello molecolare e quello sierologico per gli anticorpi IgG, confermando la nostra costante dedizione a contrastare la diffusione di questa infezione", ha commentato Carlo Rosa, ceo del Gruppo DiaSorin.