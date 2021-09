Diasorin lancia nuovo test SIMPLEXA™ per distinguere Covid da influenza

Laura Naka Antonelli 20 settembre 2021 - 06:52

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha annunciato sabato 18 settembre "il lancio del nuovo test Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Direct nei paesi che accettano la marcatura CE". E' quanto si legge nel comunicato diramato dal gruppo."Il test permette l'identificazione qualitativa e ladifferenziazione in vitro dei segmenti di RNA del SARS-CoV-2 e dei virus dell'influenza A e B. Il test è approvato per l'utilizzo sulla piattaforma LIAISON® MDX, viene eseguito direttamente sul campione raccolto tramite tampone nasofaringeo senza richiedere alcun processo di estrazione e sarà presentato alla Food and Drug Administration statunitense per ottenere l'approvazione 510(k).".Nella nota si legge anche che "il Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Direct garantisce una elevata affidabilità dei risultati grazie alla sua capacità di individuare un'ampia gamma di varianti dei virus. In particolare, il test è approvato perl'identificazione di più di 80 varianti del virus dell'influenza (incluse tutte quelle identificate dai CDCstatunitensi negli ultimi 3 anni) ed è in grado di identificare il virus SARS-CoV-2 anche nelle nuove variantiemerse, incluse la Alpha (B.1.1.7), la Beta (B.1.351), la Gamma (P.1), la Delta (B.1.617.2), la Epsilon(B.1.427/B.1.429), la Zeta (P.2), la Eta (B.1.525), la Iota (B.1.526), la Kappa (B.1.617.1), la Lambda (C.37) ela Mu (B.1.621)".Ancora, Diasorin:"Il numero di casi di influenza nel corso della stagione 2020/2021 è stato estremamente esiguo: questo comportaun ridotto grado di immunità della popolazione rispetto agli anni passati e quindi un maggior rischio di diffusione nel corso della prossima stagione influenzale. Il test Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Direct offre la possibilità ai laboratori di identificare con un singolo test i virus che più frequentemente causano malattie respiratorie nel corso della stagione influenzale. Questo aspetto ricopre una rilevanza ancor più elevata nel contesto attuale, in cui distinguere la causa di infezione in un paziente solo sulla base della manifestazione clinica della patologia risulta particolarmente complesso. L'identificazione puntuale del virus che causa l'infezione è infatti fondamentale per la gestione delle terapie a cui sottoporre il paziente e per l'applicazione della corretta profilassi per evitare la diffusione del virus".Così Michelle Tabb, Chief Scientific Officer di DiaSorin Molecular:"L'estensione della nostra offerta di prodotti molecolari con il lancio di questo kit per il rilevamento combinato dei virus dell'influenza e del SARS-CoV-2 arricchisce ulteriormente il nostro menù di test in risposta alle attese criticità che emergeranno nel corso della prossima stagione influenzale. Il nuovo test molecolare multiplex lanciatooggi, in aggiunta al già esistente test per l'identificazione del COVID-19 e a quello combinato per la diagnosidifferenziale del virus dell'influenza di tipo A, B e dell'RSV, garantirà ai laboratori un prezioso supporto nellalotta alla pandemia verso l'auspicato ritorno alla normalità"