Diasorin inarrestabile tocca nuovo record in Borsa, anche Saipem tra i pochi segni più del Ftse Mib

Redazione Finanza 14 maggio 2020 - 18:01

MILANO (Finanza.com)

Tra i pochi titoli a salire oggi a Piazza Affari c’è Saipem (+0,77%). Il titolo del gruppo dei servizi petroliferi beneficia della nuova commessa in Nigeria. Saipem, in joint venture con Daewoo E&C Co. e Chiyoda Corporation (SCD JV), si è aggiudicata da parte di Nigeria LNG Limited i contratti per l’ingegneria, l’approvvigionamento e la realizzazione del progetto Nigeria LNG Train 7 da eseguire sull’isola di Bonny in Nigeria. Il valore complessivo dell'intero progetto va oltre 4 miliardi di dollari, con la quota di Saipem pari a circa 2,7 miliardi.Meglio ha fatto Diasorin (+2,61% a 177 euro) aggiornando i massimi storici sull'onda lunga dei conti trimestrali oltre le attese con ricavi in crescita a 174,6 milioni diffusi ieri. Inoltre la società ha ricevuto il via libera dalle autorità canadesi per la vendita del test sierologico che ricerca la presenza degli anticorpi in risposta all’infezione da Covid-19.