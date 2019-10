Diasorin crolla di oltre il 5% e torna a 100 euro

Titta Ferraro 8 ottobre 2019 - 15:43

MILANO (Finanza.com)

Dopo un breve stop al ribasso per il titolo Diasorin accelera ancora al ribasso e cede il 5,56% a 100,1 euro. A pesare su Diasorin è il warning lanciato dalla concorrente Qiagen. La società olandese di diagnostica ha dichiarato che le vendite del terzo trimestre a tassi di cambio costanti cresceranno di circa il 3% invece della precedente stima della crescita dal 4% al 5% principalmente a causa di sviluppi significativamente più deboli del previsto in Cina. La crescita totale delle vendite è stata di circa il 6% CER, escluse le vendite in Cina.Qiagen ha anche annunciato le dimissioni del suo CEO, Peer Schatz.