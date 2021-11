Diasorin conclude programma acquisto azioni proprie, ora detiene il 2,1631% del capitale sociale

Redazione Finanza 3 novembre 2021 - 06:52

MILANO (Finanza.com)

Diasorin ha reso noto con un comunicato diramato ieri sera che, "in data 2 novembre 2021 si è positivamente concluso il programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 6 aprile 2021, nell'ambito del quale sono state acquistate complessive n. 100.000 azioni ordinarie, pari allo 0,1787%del capitale sociale, per un controvalore complessivo di Euro 16.466.146,31, da destinare al servizio dei piani di incentivazione azionaria denominati 'Piano di Stock Options 2020 - DIASORIN S.p.A.' e 'Piano di Stock Options 2021 DIASORIN S.p.A.', nel rispetto delle disposizioni e nei termini autorizzati dall'Assemblea degli Azionisti del 10 giugno 2020"."A seguito degli acquisti effettuati nell'ambito del suddetto programma - si legge nella nota - e tenuto conto delle azioni già in portafoglio, alla data odierna la Società detiene n. 1.210.200,00 azioni proprie in portafoglio, pari al 2,1631% del relativo capitale sociale".