Diasorin brilla sul Ftse Mib, assist da piano governo con massiccio uso test rapidi Covid

Titta Ferraro 11 settembre 2020 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

Il piano test covid-19 su chi sta lavorando il Governo fa da traino oggi al titolo Diasorin, tra i migliori del Ftse Mib con +1,7% in area 155,3 euro. Stando a quanto riporta oggi Il Sole 24 Ore, il piano per la prevenzione e contenimento del covid-19 si baserebbe su tre pilastri: incremento del numero di tamponi eseguiti fino a raggiungere 200 mila tamponi al giorno da novembre dall'attuale media giornaliera di 80-100 mila test; in secondo luogo un uso massiccio dei test rapidi estendendo l'applicazione oltre che ad aeroporti e porti a scuole, strutture sanitarie e forze dell`ordine; terzo e ultimo punto, l'acquisto di nuove macchine per eseguire pooling test. In particolare, verrebbero analizzati in un'unica provetta diversi campioni in modo da incrementare la capacità di analisi per macchina fino a 7,5 volte.Per Diasorin, il piano del governo evidenzia che la domanda di test molecolari MDx Covid rimarrà molto forte nei prossimi mesi anche in vista della stagione influenzale. Equita SIM stima di fatturato da test molecolari MDx Covid (154 mld di euro di fatturato 2020 atteso) assume il pieno utilizzo della capacità produttiva con la società che ha indicato di puntare a raggiungere 1 milione di test al mese entro la fine dell`anno.