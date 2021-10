Diageo: Standard Ethics alza il rating

Daniela La Cava 7 ottobre 2021 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha alzato il corporate rating di Diageo a “EE” dal precedente “EE-”. La società inglese "prosegue il proprio allineamento alle indicazioni internazionali sulla sostenibilità, sia nell’area della corporate governance sia nella governance della sostenibilità - indicano gli analisti -. Si registrano, ad esempio, l’adozione di specifiche policy Esg e di una adeguata reportistica extra-finanziaria, il raggiungimento della parità di genere nel consiglio di amministrazione e l’inserimento di espliciti richiami alle indicazioni internazionali di sostenibilità all’interno del code of business conduct".Standard Ethics ha un approccio ethically neutral anche di fronte a settori che rientrano tra quelli esclusi da investitori etici. Nondimeno, sono evidenti all’Agenzia i potenziali rischi di natura sociale a cui è esposto questo ambito industriale. Sono quindi monitorate le politiche di Esg risk management - incluse quelle dedicate al contenimento dei possibili abusi - così come sono monitorate le pratiche commerciali in tutte le loro dimensioni.