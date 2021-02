DiaSorin starebbe valutando acquisizione dell'americana Luminex, titolo schiva le vendite

Valeria Panigada 26 febbraio 2021 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin starebbe valutando l`acquisizione di Luminex, società americana che sviluppa e commercializza test di diagnostica molecolare, secondo quanto riporta Bloomberg. Secondo gli analisti di Equita DiaSorin ha la potenza di fuoco per realizzare un'operazione di questo tipo, che avrebbe senso dal punto di vista strategico perché permetterebbe al gruppo di Saluggia di rafforzarsi nel mercato della diagnostica molecolare in Usa e di sviluppare la tecnologia multiplex. "I multipli di Luminex sono elevati ma giustificabili dalle prospettive di crescita del business molecolare - sostengono da Equita - Da valutare eventuali sinergie di costo e opportunità di cross-selling con l'attuale portafoglio prodotti di DiaSorin".Luminex dovrebbe generare nel corso del 2021 un fatturato di 475 milioni di dollari e un Ebitda di 96 milioni di dollari, ha una market cap di 1,5 miliardi con una cassa netta attesa a fine 2021 di circa 200 milioni e tratta a multipli elevati. "Preliminarmente stimiamo un potenziale impatto positivo dal deal a livello di utile per azione 2022 low double digit", concludono da Equita. Intanto il titolo reagisce all'indiscrezione: in una seduta intonata al deciso ribasso a Piazza Affari, l'azione DiaSorin schiva le vendite e sale dello 0,2% passando di mano a 164,40 euro.