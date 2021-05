DiaSorin, ricevuta approvazione ad uso di emergenza per ulteriore test Covid negli Stati Uniti

Valeria Panigada 20 maggio 2021 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha ricevuto dalla Food and Drug Administration statunitense l’autorizzazione all’uso di emergenza per un nuovo test Covid. Si tratta del test LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG, in grado di determinare la risposta immunitaria contro la forma trimerica della proteina spike del Covid in campioni di siero o plasma. Il test è già disponibile nei mercati che accettano la marcatura CE dallo scorso 11 gennaio, dove può essere utilizzato sia per l’identificazione che per la quantificazione degli anticorpi specifici.Questo test è stato sviluppato utilizzando la forma trimerica dell’intera proteina spike del virus, ovvero quella più simile alla conformazione nativa della proteina stessa. Il test può quindi essere utilizzato per identificare i soggetti che hanno sviluppato una risposta immunitaria adattiva al coronavirus. Questo è il sesto test sviluppato da DiaSorin e disponibile sul mercato statunitense per il Covid. “Continueremo a concentrare i nostri sforzi sul lancio di nuovi test negli Stati Uniti, che si dimostrano sempre più un mercato strategico per la nostra crescita futura”, ha fatto sapere Carlo Rosa, CEO del gruppo.