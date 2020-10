DiaSorin, ricevuta approvazione ad uso di emergenza dalla Fda per test Covid negli Usa

Valeria Panigada 1 ottobre 2020 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha ricevuto l’autorizzazione ad uso di emergenza da parte della Food and Drug Administration americana per il suo test sierologico IgM. Si tratta di una soluzione, disponibile sulle piattaforme Liaison XL, completamente automatizzata per identificare la risposta immunitaria al SARSCoV-2 nei pazienti affetti da Covid-19 attraverso campioni di siero o plasma. In particolare, identifica la presenza degli anticorpi IgM nelle persone infettate dal SARS-CoV-2, permettendo di distinguere se queste abbiano sviluppato l’infezione più o meno recentemente. Il test, inoltre, permette di individuare gli individui con una risposta immunitaria adattiva al SARS-CoV-2 e di analizzare la risposta immunitaria dei pazienti affetti da coronavirus. E' il quarto test diagnostico che DiaSorin rende disponibile negli Stati Uniti a supporto delle decisioni diagnostiche e cliniche nella gestione della pandemia.