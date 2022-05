DiaSorin positiva in Borsa, Equita conferma buy dopo marcatura CE test molecolare Aries Flu A/B & RSV+SARS-CoV-2

Redazione Finanza 20 maggio 2022 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

Scambi positivi per DiaSorin a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di circa l'1,4% a quota 119,7 euro. La società italiana della diagnostica ha annunciato la marcatura CE del test molecolare Aries Flu A/B & RSV+SARS-CoV-2 per l'identificazione e la differenziazione dei quattro virus respiratori più diffusi e delle infezioni da essi generate. Il test sarà eseguibile sulla piattaforma Aries e permetterà l'analisi contemporanea di fino a 12 campioni nasofaringei. I risultati, generati in un unico passaggio automatizzato a partire da un singolo campione del paziente, saranno forniti in circa 2 ore e permetteranno di effettuare la diagnosi dello specifico agente patogeno causa della malattia, o identificare potenziali casi di co-infezione."Notizia positiva per Diasorin che amplia la propria offerta diagnostica sulle piattaforme molecolari lowplex con un test rilevante soprattutto nella stagione influenzale", commentano gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione buy su DiaSorin e target price a 160 euro. Equita ricorda che con i risultati del primo trimestre la società ha rivisto a rialzo la guidance di fatturato 2022 da test Covid-19 da circa 150 milioni di euro a 150/180 milioni per effetto dell'andamento delle vendite nel primo trimestre migliore delle attese. "Nelle nostre stime stiamo assumendo un contributo Covid-19 di 168 milioni nel 2022", aggiungono gli esperti della sim milanese.