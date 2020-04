DiaSorin: ottenuto via libera a nuovo test sierologico negli Stati Uniti

Daniela La Cava 27 aprile 2020 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha annunciato di avere ricevuto l'Emergency Use Authorization (EUA) dalla Food and Drug Administration (FDA) americana per il test Liaison Sars-CoV-2 S1/S2 IgG. Il nuovo test sierologico, si legge nella nota, è stato validato presso il Policlinico San Matteo a Pavia, uno dei centri di riferimento nazionali per la pandemia da COVID-19. E in particolare, il test identifica la presenza di anticorpi nei pazienti che sono stati infettati da Sars-CoV-2.“L'ottenimento da parte dell’FDA dell’autorizzazione ad uso di emergenza del nostro test sierologico per il Covid-19 negli Stati Uniti conferma l'impegno e la qualità del lavoro svolto dal nostro gruppo di ricerca nel trovare soluzioni che possano combattere la pandemia mondiale da Coronavirus", commenta Carlo Rosa, ceo del Gruppo DiaSorin. "Crediamo che entrambi i nostri test, quello molecolare e quello sierologico, rappresentino strumenti preziosi e di qualità nel processo decisionale diagnostico, posizionando ancora una volta DiaSorin come lo Specialista della Diagnostica", conclude il manager.