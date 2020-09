DiaSorin, ottenuta approvazione dalla Fda per commercializzare negli Usa nuovo test molecolare

Valeria Panigada 8 settembre 2020 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha ricevuto l’approvazione dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per commercializzare negli Stati Uniti il test molecolare implexa Flu A/B & RSV Direct. Quest'ultimo può essere eseguito separatamente o contestualmente al test Simplexa COVID-19 Direct, consentendo di differenziare l’infezione da SARS-CoV-2 da quella derivante dall’influenza di tipo A o B e dal virus respiratorio sinciziale (RSV). I test permetteranno di diagnosticare accuratamente il virus che ha provocato l’infezione e avrà, pertanto, importanti implicazioni nella gestione terapeutica del paziente, così come nel contenimento delle infezioni tra la popolazione e nelle azioni da intraprendere per mitigarne la diffusione. “La circolazione del virus SARS-CoV-2 caratterizzerà in maniera significativa la prossima stagione influenzale. Per questo motivo crediamo che il nostro nuovo test molecolare per il mercato statunitense rappresenti uno strumento diagnostico fondamentale per affrontare la prossima ondata influenzale, anche attraverso il suo impiego in parallelo al test Simplexa COVID-19 Direct per la ricerca del SARS-CoV-2” ha dichiarato Michelle Tabb, Chief Scientific Officer di DiaSorin Molecular.