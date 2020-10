DiaSorin, ottenuta approvazione dalla Fda a commercializzare 6 test per l’epatite B negli Usa

Valeria Panigada 1 ottobre 2020 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha ricevuto da parte della Food and Drug Administration (FDA) americana l’approvazione a commercializzare negli Stati Uniti 6 test per l’epatite B, che completano l’offerta del gruppo per le epatiti sulla piattaforma Liaison XL nel mercato statunitense. Il menù completo di test per l’epatite B consentirà a DiaSorin di offrire un pannello diagnostico utile nell’identificazione dei soggetti infetti, contrastando la diffusione dell’infezione e ottimizzando la gestione dei pazienti. L’epatite B è un’infezione che interessa il fegato e che può essere prevenuta attraverso il vaccino. In alcuni casi si sviluppa come un’infezione acuta e di breve decorso; in altri, invece, può trasformarsi in un’infezione cronica e di lunga durata, provocando importanti conseguenze cliniche, quali la cirrosi o il tumore al fegato.