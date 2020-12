DiaSorin, ottenuta approvazione a commercializzare il test per l'Hiv negli Stati Uniti

Valeria Panigada 1 dicembre 2020 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha ricevuto da parte della Food and Drug Administration (Fda) americana l’approvazione a commercializzare il suo test per l'Hiv nel mercato statunitense. “L’approvazione del nostro test per l’Hiv negli Stati Uniti è un risultato importante che rafforza la nostra strategia di espansione nel mercato dei laboratori ospedalieri statunitensi, oltre che la nostra immagine e la nostra credibilità in qualità di player nel mercato della diagnostica”, ha commentato Carlo Rosa, Ceo del gruppo DiaSorin. L’Hiv continua a rappresentare uno dei maggiori problemi di salute pubblica a livello globale, con oltre 33 milioni di decessi dal suo esordio. Attualmente circa 38 milioni di persone sono positive al virus in tutto il mondo, di cui 1,2 milioni residenti negli Usa.