DiaSorin: ok da cda a nuovo piano industriale 2022-2025

17 dicembre 2021

Il consiglio di amministrazione di DiaSorin ha esaminato ed approvato il piano industriale per il quadriennio 2022-2025; ma anche dato il via libera al progetto di ridefinizione della struttura societaria di DiaSorin. Nel dettaglio, il nuovo piano industriale si sviluppa lungo due direttrici principali: il consolidamento di DiaSorin quale player di specialità e l’avvio di nuovi programmi strategici, anche a seguito della recente acquisizione di Luminex."L’innovazione e lo sviluppo di test di specialità nei settori dell’immunodiagnostica e della diagnostica molecolare, così come l’avvio di programmi innovativi in tutte le tecnologie in cui DiaSorin opera, si confermano elementi primari per la crescita del business, rafforzando il posizionamento di DiaSorin quale 'Specialista' della diagnostica", si legge nella nota del gruppo italiano della diagnostica.