DiaSorin, nuovo scatto in Borsa: titolo vola del 7% dopo conti

Daniela La Cava 11 marzo 2020 - 17:20

MILANO (Finanza.com)

Ancora una giornata di forti rialzi per DiaSorin a Piazza Affari. Quando manca meno di mezz'ora alla chiusura della Borsa di Milano, il titolo del gruppo attivo nel settore della diagnostica vola del 7% a 111,8 euro dopo avere annunciato una generazione di cassa e un utile netto record nel 2019. In particolare, l'utile netto è salito dell'11,1% a 175,7 milioni di euro, mentre l'Ebitda e l'Ebit sono aumentati rispettivamente a 276,8 milioni (+8,4%) e a 217,9 milioni (+6,5%). In crescita anche il fatturato che si è attestato a 706 milioni di euro (+5,5%). I free cash flow hanno raggiunto quota 180,1 milioni al 31 dicembre 2019 contro i 163,6 milioni al 31 dicembre 2018), “importo record nella storia del Gruppo ed in crescita di € 16,5 milioni rispetto all’esercizio precedente", si legge nella nota del gruppo. È stato inoltre proposto il pagamento di un dividendo ordinario pari a 0,95 euro per azione.Quanto all'outlook per il 2020, a tassi di cambio costanti rispetto al 2019, prevede una crescita dei ricavi pari a circa il 5% e un'incidenza dell'Ebitda margin sul fatturato compresa tra 38% e 39%. La società precisa infine "come tale previsione non incorpori i potenziali effetti negativi derivanti dalla recente epidemia di Coronavirus (COVID-19)".