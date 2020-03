DiaSorin: licenza esclusiva con Ttp per sviluppo soluzione molecolare

Daniela La Cava 2 marzo 2020 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin e Ttp hanno siglato un accordo di licenza esclusiva e di trasferimento di tecnologia, in base al quale DiaSorin avrà accesso al PuckdxTM di Ttp, una piattaforma flessibile e dai costi contenuti per l’automazione dell’analisi diagnostica direttamente sul campione clinico.L'accordo, spiega in una nota la società leader nel campo della diagnostica in vitro, conferma la strategia di DiaSorin di individuare una piattaforma Point-Of-Care (POC) sulla quale possa essere utilizzata l’ampia offerta di test di DiaSorin Molecular, fornendo ai pazienti risultati diagnostici in meno di 15 minuti attraverso una soluzione tecnologica semplice ed economica. In particolare, la piattaforma Puckdx di Ttp si basa sull’utilizzo di una cartuccia monouso di semplice utilizzo contenente tutti i reagenti necessari per l’esecuzione del test diagnostico su tecnologia molecolare PCR. DiaSorin prevede di commercializzare il primo test disponibile su questa nuova piattaforma negli Stati Uniti entro il 2023."Come avevamo anticipato in occasione del Capital Market Day 2019, questo accordo conferma la nostra strategia di sviluppare questa nuova opportunità di business appresentata dal processo della decentralizzazione diagnostica, facendo leva su uno strumento rapido ed economico e sull’ampio menù di test molecolari per la diagnosi delle patologie dell’apparato respiratorio superiore", ha commentato Carlo Rosa, ceo del Gruppo DiaSorin.