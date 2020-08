DiaSorin, lanciato il test con marcatura CE per il dosaggio del testosterone

Valeria Panigada 6 agosto 2020 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha lanciato il test Liaison Testosterone xt per il dosaggio del testosterone, con marcatura CE. Il nuovo test è un’evoluzione del test attualmente in commercio ed è un marcatore diagnostico in grado di evidenziare disordini di fertilità, quali l’ipogonadismo negli uomini e l’iperandrogenismo nelle donne. Il Liaison Testosterone xt si aggiunge ed arricchisce l’esistente pannello di test per la diagnosi delle patologie legate alla fertilità e all’endocrinologia.