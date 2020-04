DiaSorin lancia test per rilevare anticorpi nei pazienti infettati da Covid-19, via libera all'uso entro aprile

Valeria Panigada 7 aprile 2020 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha annunciato questa mattina di aver completato presso il Policlinico San Matteo di Pavia gli studi necessari al lancio di un nuovo test sierologico per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati dal Sars-CoV-2. La gestione del processo diagnostico sarà interamente automatizzata, consentendo ai laboratori di processare fino a 170 campioni di sieri di pazienti ogni ora, con un livello minimo di intervento richiesto agli operatori del laboratorio. La società sta lavorando per ottenere il marchio CE e l’autorizzazione all’uso di emergenza della Food and Drug Administration (Fda) entro la fine del mese di aprile.