DiaSorin, in solitaria in vetta al Ftse Mib: a.d. Rosa, al lavoro su nuovo test rapido Covid-19

4 maggio 2020

MILANO (Finanza.com)

Nuova giornata di rialzi per DiaSorin che si muove in controtendenza sul Ftse Mib che cede quasi il 3%. Il titolo del gruppo di Saluggia, attivo nel settore della diagnostica, guadagna invece quasi l'1% ed è l'unico segno più del listino principale di Piazza Affari.A catalizzare l'attenzione del mercato un'intervista a "Il Corriere della Sera", dell'amministratore delegato di DiaSorin, Carlo Rosa, che ha fatto sapere che la società è impegnata con un player internazionale (il nome non è stato fatto) per sviluppare un nuovo test tampone Covid-19 della durata di 5 minuti e poco costoso."E' l'attrezzo che manca nella nostra cassetta", osserva Rosa aggiungendo che quello che è necessario è avere "strumenti per poter convivere con il virus fino al momento in cui una cura farmacologica o meglio un vaccino efficace saranno resi disponibili". Nessuna indicazione sulle tempistiche, ma Rosa osserva nel corso dell'intervista al quotidiano di via Solferino: "ci stiamo lavorando in questi giorni con quello che consideriamo essere il primo operatore al mondo in questo particolare settore. Dire di più sarebbe prematuro".Intanto oggi gli analisti di Banca Imi confermano la loro valutazione "cauta" sull'azienda, con il rating fermo a 'reduce'. "Pur apprezzando fortemente la reazione rapida della società alla crisi innescata da Covid-19, crediamo che al prezzo attuale il titolo stia pienamente scontando i potenziali benefici dell'emergenza sanitaria" e per questa ragione "confermiamo la nostra posizione cauta sul titolo".