DiaSorin, il suo test scelto dal Servizio Sanitario inglese per tracciare il Covid nella popolazione

Valeria Panigada 9 luglio 2020 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha annunciato oggi che il suo test sierologico Liaison è stato scelto dalla NHS England, il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito, per effettuare uno screening su scala nazionale con lo scopo di tracciare l’impatto e la diffusione del coronavirus nella popolazione inglese. “Il nostro test supporterà la diagnosi del Covid-19 e aiuterà a valutare lo stato immunologico dei pazienti infettati, fornendo uno strumento diagnostico concreto per studiare la risposta immunitaria al virus e comprendere quanto il virus si sia diffuso tra la popolazione inglese”, ha commentato Fernando Davico, corporate vice president sales EMEA, APAC & LATAM di DiaSorin.Il Regno Unito è il quarto paese ad aver scelto il test Liaison per condurre uno studio epidemiologico nazionale. Il test sierologico di DiaSorin è stato marcato CE lo scorso 17 aprile e ha ricevuto il 25 aprile negli Stati Uniti l’autorizzazione all’utilizzo per uso di emergenza dalla Food and Drug Administration americana. Successivamente, è stato il primo a ricevere l’autorizzazione all’utilizzo nel territorio canadese da Health Canada e il 25 maggio il test ha poi ottenuto l’autorizzazione alla commercializzazione in Brasile da ANVISA, l’agenzia di regolamentazione sanitaria brasiliana.