DiaSorin, il suo test Covid riceve l’approvazione ad uso di emergenza negli Stati Uniti

Valeria Panigada 29 marzo 2021 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha ricevuto l’autorizzazione ad uso di emergenza da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense per il test Liaison SARS-CoV-2 utilizzato per rilevare il coronavirus in pazienti sintomatici. Il test era già disponibile nel mercato statunitense a seguito della notifica alla stessa Food and Drug Administration. Il Liaison SARS-CoV-2 supporterà i laboratori a gestire più efficacemente la crescente domanda di test per diagnosticare il Covid-19, rendendolo una soluzione complementare a quella fornita dai test di diagnostica molecolare. “L’autorizzazione alla commercializzazione negli Stati Uniti per il nostro test dell’antigene si aggiunge all’apprezzamento già ricevuto dai nostri clienti nei paesi che accettano la marcatura CE, nei quali il nostro test è disponibile da fine ottobre 2020”, ha sottolineato Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin.