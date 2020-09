DiaSorin: fondamentale la partita dei test rapidi salivari, regioni e governo al lavoro

Valeria Panigada 10 settembre 2020 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

L'utilizzo di test rapidi salivari per rilevare la presenza del Covid-19 sarà fonamentale per DiaSorin. Secondo IlSole24Ore, le regioni starebbero spingendo per l'utilizzo di questo tipo di test e anche il governo sarebbe al lavoro per definire un piano nazionale, partendo da un utilizzo diffuso nelle scuole. Il vantaggio dei test salivari rispetto ai temponi o al prelievo del sangue risiede nella minore invasività e nella facilità di raccolta del campione che li renderebbe particolarmente utilizzabili per i bambini.Ad oggi i test rapidi salivari non sono stati ancora autorizzati dall'Istituto Superiore di Sanità per un utilizzo su larga scala in attesa della validazione scientifica. Tuttavia, alcune regioni, come Lazio e Veneto, hanno deciso di avviare programmi specifici di sperimentazione. Anche DiaSorin starebbe effettuando studi clinici per la validazione di un test rapido salivare con obiettivo di commercializzazione entro l'anno."A nostro avviso - spiegano gli analisti di Equita - rimane fondamentale la velocità e la capacità di lanciare questo test sul mercato in un contesto di crescente competizione con gli altri player che stanno lanciando sul mercato diversi tipi di test rapidi". Attenzione dunque a questa partita che potrà avere importanti implicazioni sul gruppo e sul titolo che oggi scivola sul fondo del paniere principale Ftse Mib con un ribasso dell'1,12% a 150,60 euro. Equita ha un rating Hold (tenere in portafoglio) con target price a 149 euro.