DiaSorin, finanziamento dal governo Usa per la certificazione del test molecolare Covid

Valeria Panigada 30 dicembre 2020 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha ricevuto un finanziamento dal governo americano per il suo test molecolare Covid-19. Nel dettaglio, la sua divisione DiaSorin Molecular ha ricevuto fondi federali dalla Biomedical Advanced Research and Development Authority per richiedere la certificazione del test molecolare Simplexa Covid-19 Direct e per incrementarne la capacità produttiva.Il test individua la presenza dell’RNA del virus SARS-CoV-2, fornendo risultati in circa 90 minuti con una specificità e sensibilità pari al 100%.La rapidità di risposta della diagnosi consente di adottare decisioni rapide nella gestione dei pazienti, con particolare evidenza all’interno del contesto ospedaliero, contenendo la circolazione del coronavirus e garantendo una più corretta gestione dell’infezione.“Sono convinto che l’ampliamento della nostra capacità produttiva nei prossimi mesi fornirà risposte concrete alla crescente domanda di test molecolari, contrastando la diffusione della pandemia da Covid-19”, ha commentato John Gerace, President di DiaSorin Molecular.