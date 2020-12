DiaSorin festeggia a Piazza Affari la chiusura dell'inchiesta sul Policlinico San Matteo

Valeria Panigada 18 dicembre 2020 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin si muove in controtendenza oggi a Piazza Affari. In una seduta intonata al ribasso, l'azione del gruppo di Saluggia ha aperto con un progresso di oltre 1 punto percentuale per poi rallentare a un +0,60% in area 168 euro. A sostenere gli acquisti è la decisione del Consiglio di Stato che ha ribaltato la sentenza del Tar definendo legittimo l'accordo tra il Policlinico San Matteo di Pavia e DiaSorin per i test sierologici per Covid-19. Il Consiglio di Stato si era già espresso a luglio a favore della società, sospendendo l'esecutività della sentenza del Tar della Lombardia ma con la sentenza di ieri è stato definitivamente chiusa l'inchiesta civile. Si tratta certamente di una notizia positiva per DiaSorin: "A nostro avviso - commentano oggi gli analisti di Equita - la decisione del Consiglio di Stato non ha impatti quantitativi rilevanti ma elimina i rischi legati al potenziale danno d'immagine". La sim milanese ha sul titolo DiaSorin un rating Hold (tenere in portafoglio) con target price a 169 euro.