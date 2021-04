DiaSorin, avvio collocamento di un bond equity-linked per 500 milioni con scadenza al 2028

Valeria Panigada 28 aprile 2021 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha avviato il collocamento, rivolto a investitori qualificati, di obbligazioni senior unsecured equity-linked con scadenza al 2028 per un importo complessivo di 500 milioni di euro. I proventi del collocamento saranno utilizzati per finanziare in parte l’acquisizione dell'americana Luminex e per finalità aziendali generali. Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie di DiaSorin subordinatamente all’approvazione di una delibera di aumento di capitale riservato esclusivamente alla conversione. È previsto che il bond abbia taglio minimo unitario di 100.000 euro, una cedola annuale a tasso fisso compresa tra lo 0 e il 0,25% (pagabile in rate semestrali).