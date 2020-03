DiaSorin avvia sviluppo test diagnostico per Coronavirus

Daniela La Cava 10 marzo 2020 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha completato gli studi per il lancio entro la fine di marzo 2020 di un test molecolare di rapida risposta per diagnosticare il nuovo coronavirus (Covid-19). Lo rende noto il gruppo in un comunicato nel quale scrive di avere ultimato "presso l'ospedale Spallanzani di Roma e il Policlinico San Matteo di Pavia, gli studi necessari per supportare l’approvazione CE e FDA EUA di un innovativo test molecolare per l’identificazione rapida del nuovo coronavirus Covid-19".Il test è sviluppato per essere eseguito sull’analizzatore Liaison Mdx grazie al suo disco di amplificazione diretta (DAD) consente di ottenere risultati entro 60 minuti rispetto alle 5-7 ore attualmente necessarie con altre metodologie. Il test sarà commercializzato con marchio CE in Europa e presentato alla Food and Drug Administration per l’Emergency Use Authorization entro la fine di marzo 2020.Il test di DiaSorin seguirà il protocollo raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che mira ad analizzare diverse regioni del genoma virale per ridurre al minimo l’impatto di possibili mutazioni future.