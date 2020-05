DiaSorin: assemblea ordinaria convocata per il 10 giugno

Daniela La Cava 12 maggio 2020 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha annunciato ieri a mercati chiusi che l'assemblea ordinaria è stata convocata per il prossimo 10 giugno, alle ore 15.00, a Milano presso lo Studio Notarile Marchetti (prima convocazione), ed occorrendo per il giorno successivo 11 giugno 2020, sempre alle ore 15.00, nella sede della società a Saluggia (seconda convocazione).Tra i temi all'ordine del giorno la società attiva nel settore della diagnostica ha indicato "l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019" e la "proposta di destinazione dell’utile", ma anche "l'istituzione di un piano di stock option" e "l'autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie".