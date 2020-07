DiaSorin ancora in panne in Borsa, titolo cede quasi il 4%

Daniela La Cava 9 luglio 2020 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

La seduta di Borsa odierna non accenna a migliorare per DiaSorin, tra i peggiori titoli del Ftse Mib forte di un ribasso di quasi il 4% a 172,3 euro. Nonostante la giornata sia iniziata con una notizia positiva: ovvero che il test sierologico Liaison è stato scelto dalla NHS England, il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito, per effettuare uno screening su scala nazionale con lo scopo di tracciare l’impatto e la diffusione del coronavirus nella popolazione inglese. Il Regno Unito è il quarto paese ad aver scelto il test Liaison per condurre uno studio epidemiologico nazionale. "Ricordiamo che il test ha già ottenuto il marchio CE e l`autorizzazione all`utilizzo negli Stati Uniti, in Canada e in Brasile", commentano gli analisti di Equita che mantengono la raccomandazione hold e il target di 143 euro sulla società.