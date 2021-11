DiaSorin: aggiornata guidance 2021, ricavi a +40%

Alessandra Caparello 12 novembre 2021 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

In salita in borsa il titolo DiaSorin che al momento segna +,54% a 187,85 euro. Il gruppo ha reso noti i risultati dei primi 9 mesi del 2021 con ricavi a 858,9 milioni di euro, in aumento del 40,8% rispetto allo stesso periodo del 2020 e ricavi nel 3° trimestre 2021 in crescita del 50,7% a 345 milioni. A tassi di cambio costanti e al netto di Luminex, consolidata dal 1 luglio 2021, si legge nella nota, la crescita del fatturato nei primi 9 mesi e nel 3° trimestre è rispettivamente del 28,6% e del 10%. Luminex, entrata a far parte del Gruppo dal 1 luglio 2021, ha contribuito ai ricavi di periodo per €91,1 milioni.L’andamento delle vendite nel terzo trimestre 2021 è stato influenzato dal marcato recupero del business ex-Covid (+8,4% a tassi di cambio costanti e al netto di Luminex), con particolare riguardo al test per la Tubercolosi Latente, ai pannelli per la diagnosi delle malattie infettive e delle infezioni gastrointestinali. Le vendite di test sierologici e molecolari per SARS-CoV-2 sono state pari a €80 milioni (+13,7% rispetto al terzo trimestre 2020).La Società comunica inoltre una nuova Guidance per l’esercizio 2021, a tassi di cambio costanti, che indica una crescita dei ricavi di circa il 40% e un incremento dell’Ebitda Adjusted Margin pari a circa il 43%. DiaSorin annuncia che presenterà alla comunità finanziaria il Piano Industriale della Società il prossimo 17 dicembre 2021.