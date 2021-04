DiaSorin acquisterà Luminex per 1,8 mld dollari, siglato l'accordo

Valeria Panigada 12 aprile 2021 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha raggiunto un accordo per acquisire l'americana Luminex Corporation per un prezzo in contanti di 37 dollari per azione, pari ad un equity value e a un enterprise value di circa 1,8 miliardi di dollari. Il prezzo per azione concordato rappresenta un premio di circa il 23,1% rispetto al prezzo di chiusura dello scorso 24 febbraio, il giorno precedente a quando sono trapelate indiscrezioni riguardanti l’eventuale vendita di Luminex.Luminex sviluppa, produce e vende tecnologie proprietarie e prodotti per esami biologici con varie applicazioni nei settori della diagnostica e del life science. Con più di 900 clienti attivi, è leader nel mercato della diagnostica molecolare multiplexing, settore con la crescita più rapida nel mercato della diagnostica molecolare. L’acquisizione rafforzerà il posizionamento di DiaSorin nel mercato della diagnostica molecolare e la presenza del gruppo negli Stati Uniti.