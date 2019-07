Di Maio su Alitalia-Atlantia: 'grande risultato ma su Autostrade non indietreggiamo'

Laura Naka Antonelli 16 luglio 2019 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

Così il vicepremier pentastellato e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha commentato la decisione del cda di Ferrovie dello Stato di scegliere Atlantia, come partner insieme a Delta per rilanciare Alitalia. Con un post su Facebook il vicepremier ha dichiarato:"Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato, che è autonomo, ha scelto Atlantia come quarto partner del consorzio della nuova Alitalia. Erano arrivate altre offerte, ma hanno scelto Atlantia", scrive."Un grande risultato raggiunto dopo settimane di lavoro intenso. Mentre qualcuno oggi si prendeva un caffè al tavolo e recitava la solita parte, qui abbiamo fatto la differenza"."Sia chiara una cosa però: niente e nessuno cancellerà i 43 morti del Ponte Morandi. Niente e nessuno cancellerà il dolore delle loro famiglie. Sulla revoca della concessione ad Autostrade non indietreggiamo di un solo centimetro! Andiamo avanti. Meno parole, più fatti!"."Nessun pregiudizio, già lo avevo detto, anche perché lo Stato continuerà ad avere la maggioranza assoluta dell'azienda e quindi anche il controllo della newco. Era questo l'obiettivo che si era fissato il governo".