Di Maio: non permetteremo aumento Iva per fare la flat tax, coperture le dovrà trovare Salvini

Titta Ferraro 23 maggio 2019 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Evitare l'aumento dell'Iva con soldi da lotta a evasione, mentre per la flat tax le coperture le dovrà trovare Salvini. Il vice premier Luigi Di Maio chiarisce la posizione del Movimento 5 Stelle circa le prossime incombenze per l'Italia. In vista della legge di bilancio 2020, il leader pentastellato afferma che per evitare l'aumento dell'Iva "si possono recuperare molti soldi dalla lotta all'evasione fiscale, soprattutto se si prevede il carcere per chi evade". Luigi Di Maio, intervenuto questa mattina su La7, è stato molto chiaro sul fronte flat tax: "Questa volta non sono io a dover trovare le coperture, ma chi propone la flat tax", con chiaro riferimento all'alleato di governo, Matteo Salvini. "Quello che noi non permetteremo mai è che si aumenti l'Iva per fare la flat tax. Sarebbe una presa in giro", sono state le parole di Di Maio.