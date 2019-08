Di Maio: con voto a ottobre c'è rischio aumento Iva, Salvini mette sondaggi davanti interessi Paese

Titta Ferraro 9 agosto 2019 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

"Con le elezioni di ottobre ci sarà un governo che si insedierà a dicembre e questo probabilmente farà aumentare l'Iva". Così il vicepremier Luigi Di Maio nella serata di ieri dopo che si è consumata la crisi di governo che potrebbe portare ad elezioni anticipate già a ottobre. "Salvini ha fatto cadere il governo che ha fermato gli sbarchi e ridato lavoro perché ha messo i sondaggi davanti agli interessi del Paese", ha aggiunto il vicepremier. Il leader pentastellato insiste poi sul fatto che una priorità in questo momento deve essere, prima di sciogliere le Camere, il voto in parlamento per il tagliio dei parlamentari del 50%.