Di Maio: bene ok Salvini a taglio 345 parlamentari, ma su elezioni decide Mattarella

Titta Ferraro 13 agosto 2019 - 19:31

MILANO (Finanza.com)

Pronta risposta del M5S all’apertura di Matteo Salvini al taglio dei parlamentari. “Dopo le proteste dei cittadini nelle piazze e sui social la Lega ha ceduto sul taglio dei parlamentari, una riforma del MoVimento 5 Stelle e che il Paese aspetta da anni. Settimana prossima tagliamo 345 parlamentari”, scrive Luigi Di Maio su Facebook, aggiungendo: “Sono ancora seriamente preoccupato per milioni di famiglie italiane e per il rischio che aumenti l’Iva. Non comprendiamo ancora le ragioni di tutto questo caos improvviso, in pieno agosto, senza senso”.Di Maio aggiunge: “Abbiamo fatto 30, facciamo 31! Tagliamo 345 parlamentari e contestualmente dimezziamo anche gli stipendi di deputati e senatori”.Per quanto riguarda il voto, il leader pentastellato afferma che “il MoVimento 5 Stelle è nato pronto, ma è il Presidente della Repubblica il solo ad indicare la strada per le elezioni”.