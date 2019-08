Di Maio: basta litigare, lo spread può scendere ancora

Titta Ferraro 3 agosto 2019 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Il leader M5S e vice premier Luigi Di Maio lancia un nuovo messaggio al collega di governo, Matteo Salvini. "Sono stanco di litigare. E così la pensano anche tutti gli italiani che incontro ogni giorno", dice il pentastellato in un'intervista al Corriere. Guardando alla prossima Manovra, Di Maio incalza dicendo che "bisogna abbassare le tasse con la flat tax e il taglio del cuneo fiscale, poi dobbiamo fare il salario minimo e tanti altri provvedimenti importanti che servono ai cittadini. Con Conte e Salvini abbiamo lavorato bene, andiamo avanti così".Spazio anche allo spread. "Ci aspettiamo che lo spread possa scendere ancora. I mercati hanno dato fiducia al governo anche grazie alla chiusura positiva del negoziato con Bruxelles, che abbiamo garantito tenendo i conti in ordine ma senza danneggiare la crescita. Ma va detto che se lo spread sale, anche e soprattutto se ci sono continue tensioni nel governo, alla fine pagano gli italiani. Parliamone in privato di ciò su cui non siamo d’accordo. Ma diamo stabilità e fiducia al Paese".