Di Maio: 'sia un governo ambizioso e coraggioso'. Come ministro Esteri 'priorità immigrazione e Africa'

Laura Naka Antonelli 5 settembre 2019 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

"Dopo la votazione degli iscritti su Rousseau abbiamo chiuso oggi l'assetto della nuova squadra di governo. Sarà e dovrà essere un governo coraggioso e ambizioso, in grado di portare avanti importanti provvedimenti per la crescita e lo sviluppo dell'Italia. Un governo capace di sostenere il tessuto imprenditoriale, di offrire nuove opportunità sul mercato del lavoro e un governo vicino alle famiglie, non solo a quelle più in difficoltà, ma a tutta la classe media". Così dalla sua pagina Facebook il leader del M5S Luigi Di Maio, nuovo mministro degli Esteri del governo M5S-PD."Al ministero degli Esteri sarà mia premura puntare all'internazionalizzazione del nostro sistema economico e della nostra industria e ricerca, incrementando i canali di cooperazione in ambito multilaterale. L'attenzione verso l'Africa, il tema delle migrazioni e le relazioni con le nuove economie emergenti saranno le linee guida su cui costruirò il mio lavoro".