Di Maio: Ue consenta taglio tasse e investimenti green per rilancio economia

Titta Ferraro 10 giugno 2019 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

L'Unione Europea dovrebbe consentire all'Italia di tagliare le tasse e investire nel green per rilanciare l'economia del paese. Lo afferma il vice primo ministro, Luigi Di Maio, intervenuto a Radio Cusano Campus.Di Maio, che incontrerà oggi il premier Conte e l'altro vice premier Matteo Salvini in un vertice di governo, ha detto di aspettarsi un accordo che ricomprenda salario minimo, riduzioni fiscali e taglio dei privilegi per i politici. "Mi aspetto risposte sul salario minimo e che la Lega ritiri gli emendamenti che provano a fermarlo - sono state le parole del leader del M5S - . Mi aspetto anche un'intesa sull'abbassamento delle tasse con il carcere per i grandi evasori".