Di Maio: "Per i grandi evasori non ci sono altre soluzioni: il carcere!"

Alessandra Caparello 20 giugno 2019 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

“In Italia c’è un problema serio che molti fanno finta di non vedere: i grandi evasori! Un governo che si definisce del cambiamento non può far finta di non vedere queste cose e deve intervenire per tutelare gli italiani onesti”. Così su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio sottolineando che per i grandi evasori serve il carcere.Il problema “è che finora lo Stato se l’è sempre presa con i più deboli, con chi non riesce ad arrivare alla fine del mese. Ma è troppo facile – scrive Di Maio - fare la voce grossa con chi non riesce nemmeno a sfamare i propri figli, bisogna prendersela con chi evade regolarmente, con chi lo fa quasi per mestiere e si arricchisce giorno dopo giorno alle spalle di migliaia di famiglie che, giustamente, lamentano scarsi servizi nel Paese”. "Abbiamo intensificato gli sforzi e io credo una cosa, molto semplice. conclude il vicepremier - se sei un grande evasore che se la spassa danneggiando le persone perbene, ovvero chi ogni mattina si alza rientrando la sera alla fine di una lunghissima giornata di lavoro, ebbene se sei uno che invece di rispettare come tutti le regole pensi solo a truffare lo Stato ti devi fare il carcere. Punto. Non ci sono altre soluzioni: il carcere! Questa è la strada da intraprendere e questa è la strada che prenderemo”.