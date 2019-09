Deutsche Bank entra in Deposit Solutions, valutazione della fintech a 1 miliardo

Titta Ferraro 24 settembre 2019 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Deutsche Bank annuncia l’ingresso nel capitale della fintech Deposit Solutions con una quota del 4,9%. Il nuovo round di investimento comporta una valutazione di Deposit Solutions a quota 1 miliardo di euro, secondo l’annuncio pubblicato da Finlab, azionista di Deposit Solutions. Deutsche Bank si aspetta di beneficiare dell'atteso aumento della valutazione della fintech di Amburgo.Deposit Solutions vanta un'innovativa piattaforma Open Banking che consente a banche partner di offrire ai propri risparmiatori prodotti di deposito di banche terze anch’esse partner, tramite un unico conto bancario."Con la nostra piattaforma open banking, stiamo costruendo l'infrastruttura per il business dei depositi del futuro. Il coinvolgimento di Deutsche Bank rappresenta una pietra miliare: da un lato, assicura l'espansione ad altre divisioni di Deutsche Bank in Germania e all'estero accelerando ulteriormente la nostra crescita; dall’altro, per la prima volta ci apriamo alla partecipazione dei nostri clienti come azionisti all'infrastruttura che utilizzano", ha dichiarato Tim Sievers, CEO e fondatore di Deposit Solutions.