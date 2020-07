Deutsche Bank e Google: partnership per guidare trasformazione fondamentale del settore bancario

Alessandra Caparello 7 luglio 2020 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

Guidare la trasformazione del settore bancario è l’oggetto della partnership strategica siglata tra Google e Deutsche Bank unica nel suo genere in quanto non solo fornirà servizi cloud all'avanguardia per la banca ma permetterà anche la co-innovazione tra le due società per creare la prossima generazione di prodotti finanziari basati sulla tecnologia per i clienti.La partnership consentirà a Deutsche Bank di accelerare la transizione al cloud e di sfruttare le capacità ingegneristiche di entrambe le società. Insieme a Google Cloud, Deutsche Bank trasformerà la propria architettura IT e genererà così un notevole valore per i propri clienti. Con questa partnership, Deutsche Bank otterrà anche un accesso diretto all'intelligenza artificiale e all'apprendimento automatico per servire meglio i clienti.