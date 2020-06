Deutsche Bank colloca con successo i suoi primi green bond

Alessandra Caparello 3 giugno 2020 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Per la prima volta Deutsche Bank ha collocato con successo sul mercato le proprie obbligazioni verdi. Il nuovo strumento ha un orizzonte di sei anni e un volume di 500 milioni di euro con una cedola dell'1,375% e il ricavato dell'emissione sarà utilizzato esclusivamente per rifinanziare i progetti sostenibili della banca, come lo sviluppo di energie rinnovabili."L'emissione delle obbligazioni verdi è un ulteriore pilastro della nostra strategia di sostenibilità", ha dichiarato il CEO Christian Sewing. "Possiamo e vogliamo contribuire a plasmare la trasformazione verso un'economia a basse emissioni di carbonio". “Le obbligazioni verdi per conto nostro e dei nostri clienti sono uno strumento importante in questo senso".