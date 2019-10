Deutsche Bank: arriva anche in Italia la divisione Corporate bank

Daniela La Cava 2 ottobre 2019 - 12:22

MILANO (Finanza.com)

Arriva anche in Italia la divisione di Corporate bank, creata nell’ambito del piano di riorganizzazione globale di Deutsche Bank. Una divisione, si legge in una nota, che verrà guidata da Paolo Maestri (nella foto), già a capo del global transaction banking italiano.La Corporate bank è il principale hub di servizi e prodotti dedicati alle aziende e ha una posizione di leadership nei servizi di cash management, trade finance & lending, risk management, trust & agency, FX e securities services. A livello globale, la divisione gestisce depositi per oltre 200 miliardi di euro e processa ogni giorno transazioni finanziarie del valore di un trilione di euro. In Deutsche Bank nel 2012, dove era entrato come responsabile Corporate Banking Coverage Italy, dal 2015 Maestri è anche a capo della divisione italiana del Global Transaction Banking, cuore nella neonata Corporate bank.